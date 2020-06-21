2020-06-21T09:44:31+03:00
Общество

Феликс Разумовский снимает в Пскове программу для телеканала «Культура»

Анастасия Тарасова
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Фото: Псковский музей-заповедникФото: Псковский музей-заповедник
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Российский историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский приехал в Псков для съемок очередного выпуска историко-просветительской программы «Кто мы?» для телеканала «Культура»

Как сообщают в группе Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», выпуск будет посвящён русскому крестьянству. Съёмки проходили в Псковском кремле и в Приказных палатах.

«Как водится, заставили всю съёмочную группу надеть маски и перчатки. Боремся с вирусом. Не с культурой», - шутят сотрудники Псковского музея-заповедника, участвовавшие в съемках.

Фото: Псковский музей-заповедник

Фото: Псковский музей-заповедник

В комментариях пользователи успели заметить, что в последнее время Псков стал привлекать много внимания. «Сплошные фильмы о нас на центральных каналах», - резюмируют Псковичи.

Недавно мы писали, что один из актёров сериала «Универ» снимает в Пскове фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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