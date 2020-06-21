Феликс Разумовский снимает в Пскове программу для телеканала «Культура»
Российский историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский приехал в Псков для съемок очередного выпуска историко-просветительской программы «Кто мы?» для телеканала «Культура»
Как сообщают в группе Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», выпуск будет посвящён русскому крестьянству. Съёмки проходили в Псковском кремле и в Приказных палатах.
«Как водится, заставили всю съёмочную группу надеть маски и перчатки. Боремся с вирусом. Не с культурой», - шутят сотрудники Псковского музея-заповедника, участвовавшие в съемках.
Фото: Псковский музей-заповедник
В комментариях пользователи успели заметить, что в последнее время Псков стал привлекать много внимания. «Сплошные фильмы о нас на центральных каналах», - резюмируют Псковичи.
Недавно мы писали, что один из актёров сериала «Универ» снимает в Пскове фильм.
ИСТОЧНИК KP.RU