Псковских медиков указом Путина наградили орденом Пирогова
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Наши псковские медицинские работники оказались в списке награжденных.
Указом Президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова награждены:
Елена Анатольевна Григорович - главный врач псковского филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области;
Ингрид-Кюллики Зербертовна Замская - заведующая лабораторией;
Надежда Александровна Анисимова - врач из Псковской области;
Николай Евгеньевич Калинин - заместитель главного врача.
Ранее мы рассказывали о том, что псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой инфекционной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU