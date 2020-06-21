Псковских медиков указом Путина наградили орденом Пирогова

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:31:16+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Наши псковские медицинские работники оказались в списке награжденных.

Указом Президента России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова награждены:

Елена Анатольевна Григорович - главный врач псковского филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области;

Ингрид-Кюллики Зербертовна Замская - заведующая лабораторией;

Надежда Александровна Анисимова - врач из Псковской области;

Николай Евгеньевич Калинин - заместитель главного врача.

Ранее мы рассказывали о том, что псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU