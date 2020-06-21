Аквапарк рассказал псковичам о дате своего открытия

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:50:01+03:00

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Аквапарк опубликовал в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» объявление о графике своей дальнейшей работы.

В посте на стене группы сообщается, что в соответствии с указом «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», аквапарк будет закрыт еще как минимум до 30 июня 2020 года.

Работники аквапарка сообщили, что они сделали небольшой ремонт и продумали принцип работы, который будет соответствовать сложившейся в регионе ситуации.

«Несмотря на наши надежды и верования, встреча с Вами снова откладывается», - отметили сотрудника аквапарка.

ИСТОЧНИК KP.RU