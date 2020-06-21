В самую короткую ночь года в Псковской области резко упадёт столбик термометра
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В самую короткую ночь года, следующую после дня летнего солнцестояния, температура в Псковской области опустится до 8 градусов.
Завтра на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра будет показывать от +22 до +27 градусов, сообщили Комсомольской правде в МЧС России по Псковской области.
Будет дуть восточный ветер. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет низким.
ИСТОЧНИК KP.RU