Организаторы рассказали о датах проведения псковского велопарада

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:29:38+03:00

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Псковский велопарад, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, будет перенесён на сентябрь.

Как сообщают организаторы на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», планируемые даты проведения – 13 или 19 сентября.

«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом. Будем надеяться и верить!», – отметили организаторы фестиваля.

Фото из официальной группы Псковского Велопарада

В прошлом году велопарад проходил не только в Пскове, но и в Великих Луках и Невеле. Всего участие приняли порядка тысячи любителей велоспорта. Многие участвовали семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU