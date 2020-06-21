Организаторы рассказали о датах проведения псковского велопарада
Псковский велопарад, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, будет перенесён на сентябрь.
Как сообщают организаторы на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», планируемые даты проведения – 13 или 19 сентября.
«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом. Будем надеяться и верить!», – отметили организаторы фестиваля.
Фото из официальной группы Псковского Велопарада
В прошлом году велопарад проходил не только в Пскове, но и в Великих Луках и Невеле. Всего участие приняли порядка тысячи любителей велоспорта. Многие участвовали семьями.
ИСТОЧНИК KP.RU