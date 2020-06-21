2020-06-21T16:29:38+03:00
Общество

Организаторы рассказали о датах проведения псковского велопарада

Поделиться:
Фото из официальной группы Псковского ВелопарадаФото из официальной группы Псковского Велопарада
Изменить размер текста:

Псковский велопарад, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, будет перенесён на сентябрь.

Как сообщают организаторы на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», планируемые даты проведения – 13 или 19 сентября.

«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом. Будем надеяться и верить!», – отметили организаторы фестиваля.

Фото из официальной группы Псковского Велопарада

Фото из официальной группы Псковского Велопарада

В прошлом году велопарад проходил не только в Пскове, но и в Великих Луках и Невеле. Всего участие приняли порядка тысячи любителей велоспорта. Многие участвовали семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковский омбудсмен запустила акцию детских рисунков о папе
Организаторы рассказали о датах проведения псковского велопарада
В самую короткую ночь года в Псковской области резко упадёт столбик термометра
Суд взыскал 419 тысяч рублей с детского садика в Пыталово
На четыре дня в Гдовском районе отключат электроэнергию
Водитель квадроцикла перевернулся в центре Пскова
Псковстат выявил самый прибыльный бизнес в 2020 году
Два 5-летних малыша за день выпало из окон в Псковской области
Дорогу к Усвятам из Великих Лук ремонтируют по новой технологии
Десять псковских медиков получили награду от президента
Аквапарк рассказал псковичам о дате своего открытия
Псковских медиков указом Путина наградили орденом Пирогова
Феликс Разумовский снимает в Пскове программу для телеканала «Культура»
Лосёнок погиб под колёсами иномарки в Гдовском районе
Ураган и грозы настигнут Псков с покровом ночи
В Пскове в 2 раза подешевели медицинские маски
Псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой больницы
Светофор на солнечной энергии появился в Псковском районе
Флешмоб в честь дня медиков запустили жители деревни Соловьи
Псковичи спасли дикого детеныша американской норки
Два человека пострадало в ДТП в Порховском районе
В Пскове резко сократилось количество желающих сдать ЕГЭ
Разведение павлинов в Пскове набирает популярность
Судьбу тройной сплошной на улице Рокоссовского решат дорожной комиссией
Гудки из машин и фонарики в небо: псковичи смогут поддержать Парад Победы
На центральном пляже Пскова выставили социальную разметку
Рекордный зной идет на спад: прогноз погоды в Пскове на 20 июня