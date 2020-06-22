В тишину погрузился Псков сегодня в 12:15
Сегодня, в День памяти и скорби, в 12:15 состоялась всероссийская минута молчания. Об этом Комсомольской правде сообщили организаторы мероприятия.
К минуте молчания присоединились центральные телеканалы и радиостанции, различные организации, компании и все желающие жители России.
В этом году общероссийская минута молчания впервые проходила официально во всех регионах России. Более того, в строго определенное и исторически обоснованное время.
В этот же самый день в 1941 году в 12:15 народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов по радио сообщил гражданам Советского Союза о начале войны.
В 12:15 вся страна затихла, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Минуту молчания представил Игорь Кириллов – советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР.
Также 22 июня псковичи смогут поддержать акцию «Свеча памяти», которая в этом году проходит в онлайн-формате.
ИСТОЧНИК KP.RU