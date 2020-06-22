Через три дня псковичи смогут принять участие в общероссийском голосовании

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:26:20+03:00

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

В этот день в Псковской области будут работать 615 избирательных комиссий.

Голосование будет проходить целую неделю. Делается это для того, чтобы избежать большого скопления народу. Через три дня, 25 июня, начинаются предварительные дни голосования, можно прийти на избирательный участок в любое удобное для вас время до 20:00.

Как отметил председатель областного избиркома Игорь Сопов, если будет хорошая погода, проведение голосования будет проводиться на улице возле помещений.

Участок по голосованию по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU