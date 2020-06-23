На улице Звездной в Пскове оборудуют новый пешеходный переход

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:52:21+03:00

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Городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение установить новый пешеходный переход около №11 дома по улице Звездной.

Ранее на улице Звездной между улицами Юности и Труда, между домами №15 и №18, существовал только один нерегулируемый переход. Но из за слабого потока машин, люди им не пользовались, а переходили в неположенных местах.

До ближайшего пешеходного перехода на улице Труда порядка 300 метров, это укладывается в градостроительные меры, но слабая освещенность дороги и в связи с переходом местных жителей в неположенных местах, было принято поставить новый и оборудовать его с дополнительными осветительными приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU