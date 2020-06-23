На улице Звездной в Пскове оборудуют новый пешеходный переход
Городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение установить новый пешеходный переход около №11 дома по улице Звездной.
Ранее на улице Звездной между улицами Юности и Труда, между домами №15 и №18, существовал только один нерегулируемый переход. Но из за слабого потока машин, люди им не пользовались, а переходили в неположенных местах.
До ближайшего пешеходного перехода на улице Труда порядка 300 метров, это укладывается в градостроительные меры, но слабая освещенность дороги и в связи с переходом местных жителей в неположенных местах, было принято поставить новый и оборудовать его с дополнительными осветительными приборами.
ИСТОЧНИК KP.RU