Историк Юрий Алексеев впервые показал здание псковского гестапо

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:57:19+03:00

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Директор Фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев рассказал губернатору, а после и показал место , где находилась эстонская полиция безопасности в Пскове во время Великой Отечественной войны.

В здании на улице Ленина во время оккупации находилась тюрьма, где держали жителей города. Юрий Алексеев эксклюзивно для ПАИ впервые показал заброшенный подвал бывшего гестапо.

Музей оккупации в Пскове.Директор фонда Достоверная история Юрий Алексеев выступил с инициативой создания в Пскове музея оккупации. Исследователь предлагает открыть экспозицию в здании на улице Ленина, там, где в годы оккупации находилась эстонская полиция безопасности, в том числе тюрьма, где оккупанты держали гражданских жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU