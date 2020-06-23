Историк Юрий Алексеев впервые показал здание псковского гестапо
Директор Фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев рассказал губернатору, а после и показал место , где находилась эстонская полиция безопасности в Пскове во время Великой Отечественной войны.
В здании на улице Ленина во время оккупации находилась тюрьма, где держали жителей города. Юрий Алексеев эксклюзивно для ПАИ впервые показал заброшенный подвал бывшего гестапо.
Музей оккупации в Пскове.Директор фонда Достоверная история Юрий Алексеев выступил с инициативой создания в Пскове музея оккупации. Исследователь предлагает открыть экспозицию в здании на улице Ленина, там, где в годы оккупации находилась эстонская полиция безопасности, в том числе тюрьма, где оккупанты держали гражданских жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU