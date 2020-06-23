В Порхове появится новое место для прогулок

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:26:00+03:00

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В Порхове реставрируют набережную реки Шелонь и прилегающую территорию. Об этом оповестили в пресс-службе администрации Псковской области.

Финансирование произведено по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года.

В данный момент на месте ведутся подготовительные работы: демонтаж дорожных покрытий, спил ненадежных деревьев, вывоз мусора.

По плану завершение реконструкции будет к началу зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU