В Порхове появится новое место для прогулок
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В Порхове реставрируют набережную реки Шелонь и прилегающую территорию. Об этом оповестили в пресс-службе администрации Псковской области.
Финансирование произведено по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года.
В данный момент на месте ведутся подготовительные работы: демонтаж дорожных покрытий, спил ненадежных деревьев, вывоз мусора.
По плану завершение реконструкции будет к началу зиму.
ИСТОЧНИК KP.RU