В многоэтажных домах могут убрать мусоропровод

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:05:22+03:00

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В Псковских многоэтажках не должно быть мусоропроводов, заявил директор компании «Экопром», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Сергей Пайст в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сам Пайст не пользуется мусоропроводом, он выкидывает отходы в баки на улице и привел в пример Европу, в которой избавляются от мусора лишь в специально отведенных местах недалеко от дома.

«У нас должны появиться закрытые специализированные площадки, чтобы у каждого жильца был свой ключ», - сказал директор «Экопрома».

ИСТОЧНИК KP.RU