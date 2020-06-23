В многоэтажных домах могут убрать мусоропровод
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В Псковских многоэтажках не должно быть мусоропроводов, заявил директор компании «Экопром», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Сергей Пайст в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Сам Пайст не пользуется мусоропроводом, он выкидывает отходы в баки на улице и привел в пример Европу, в которой избавляются от мусора лишь в специально отведенных местах недалеко от дома.
«У нас должны появиться закрытые специализированные площадки, чтобы у каждого жильца был свой ключ», - сказал директор «Экопрома».
ИСТОЧНИК KP.RU