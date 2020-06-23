2020-06-23T21:32:33+03:00
Происшествия

Три машины «сыграли в паравозик» около храма Жен Мироносиц

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Три легковых автомобиля столкнулись сегодня в Пскове на улице Коммунальной.

ДТП произошло возле автобусной остановки «Храм Жён-мироносиц». В связи с ДТП ограничен заезд на остановочную площадку.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные технические повреждения.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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