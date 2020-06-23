"Переписка с Игорем" в деле псковской журналистки привлекла внимание федеральных СМИ

23 Июнь 2020 2020-06-23T22:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральное агентство новостей опубликовало материал по итогам очередного судебного заседания по делу псковской журналистики Светланы Прокопьевой.

В нашумевшем деле выявились неприятные для стороны защиты детали. Как пишет издание, «скорее всего, одна из лингвистических экспертиз, которая предоставлялась адвокатами в качестве оправдательной, могла быть сознательно искажена в пользу Прокопьевой».

По версии ФАН, в суде всплыли детали её личной переписки в соцсети Facebook. В приведенном тексте сообщения говорится, что псковские профессора-филологи якобы не могут гарантировать нужный ей результат.

Своего собеседника она, вероятно, попросила подсказать, в чьей экспертизе можно быть уверенным. Сама Прокопьева, по данным ФАН, оправдалась за слова тем, что подразумевала под словом «нужный» другое – «истинный». Неизвестно, примет ли высшая инстанция подобное объяснение.

ИСТОЧНИК KP.RU