"Переписка с Игорем" в деле псковской журналистки привлекла внимание федеральных СМИ
Федеральное агентство новостей опубликовало материал по итогам очередного судебного заседания по делу псковской журналистики Светланы Прокопьевой.
В нашумевшем деле выявились неприятные для стороны защиты детали. Как пишет издание, «скорее всего, одна из лингвистических экспертиз, которая предоставлялась адвокатами в качестве оправдательной, могла быть сознательно искажена в пользу Прокопьевой».
По версии ФАН, в суде всплыли детали её личной переписки в соцсети Facebook. В приведенном тексте сообщения говорится, что псковские профессора-филологи якобы не могут гарантировать нужный ей результат.
Своего собеседника она, вероятно, попросила подсказать, в чьей экспертизе можно быть уверенным. Сама Прокопьева, по данным ФАН, оправдалась за слова тем, что подразумевала под словом «нужный» другое – «истинный». Неизвестно, примет ли высшая инстанция подобное объяснение.
ИСТОЧНИК KP.RU