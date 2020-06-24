В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина
Фото: интернет-портал ВЛуки.ру
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В Великих Луках 23 июня загорелось два магазина на улице Зверева 1/17. Об этом сообщило главное отделение МЧС России по Псковской области.
Пожар тушили четыре единицы техники и 13 человек. Пожарный гидрант был расположен в 150 метрах.
Фото: интернет-портал ВЛуки.ру
Огонь поразил два торговых зала, повредило кровлю у магазина «Магнит» и «Красное & Белое».
Другие обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU