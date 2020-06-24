В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:57:48+03:00

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В Великих Луках 23 июня загорелось два магазина на улице Зверева 1/17. Об этом сообщило главное отделение МЧС России по Псковской области.

Пожар тушили четыре единицы техники и 13 человек. Пожарный гидрант был расположен в 150 метрах.

Фото: интернет-портал ВЛуки.ру

Огонь поразил два торговых зала, повредило кровлю у магазина «Магнит» и «Красное & Белое».

Другие обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU