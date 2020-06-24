В городе Пскове проходит акция «Я рисую мелом»
Фото из социальных сетей
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Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Я рисую мелом» в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Дети с родителями рисуют голубей, небо с солнцем и другие картинки, символизирующие мирную жизнь и связанные с венной тематикой.
В флэшмобе участвуют дошкольные образовательные учреждения, а также все, кого это вдохновит.
Свои рисунки люди размещают на страницах в социальных сетях с хэштегами #ярисуюмелом и #24июня.
Ранее мы сообщали, что в Пскове проходит акция «Голубь мира».
ИСТОЧНИК KP.RU