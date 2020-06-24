2020-06-24T17:10:17+03:00
Общество

Скончался преподаватель ПсковГУ

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Ушел из жизни преподаватель Псковского государственного университета Вячеслав Ефремов. Об этом сообщили его бывшие студенты.

Вячеслав Васильевич Ефремов работал на кафедре химии с 1967 по 2009, был доцентом, кандидатом химических наук. Вел курс органической химии — читал лекции и проводил лабораторные занятия. Руководил дипломными работами студентов, разрабатывал дисциплины по выбору.

Преподаватели и студенты, знавшие Ефремова, скорбят о его уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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