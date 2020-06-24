Скончался преподаватель ПсковГУ
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Ушел из жизни преподаватель Псковского государственного университета Вячеслав Ефремов. Об этом сообщили его бывшие студенты.
Вячеслав Васильевич Ефремов работал на кафедре химии с 1967 по 2009, был доцентом, кандидатом химических наук. Вел курс органической химии — читал лекции и проводил лабораторные занятия. Руководил дипломными работами студентов, разрабатывал дисциплины по выбору.
Преподаватели и студенты, знавшие Ефремова, скорбят о его уходе.
ИСТОЧНИК KP.RU