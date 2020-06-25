2020-06-25T10:58:18+03:00
История современности

Невельскому району присвоили звание "Края партизанской славы"

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Партизанское движение под Невелем носило массовый характерПартизанское движение под Невелем носило массовый характер
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За звание "Края партизанской славы" боролось несколько районов Псковской области: Невельский, Гдовский, Новосокольнический и Струго-Красненский. Выступление каждого муниципалитета выслушали члены комиссии и губернатор Псковской области.

Гендиректор Псково-Изборского объединения музея-заповедника Александр Голышев поделился впечатлениями об услышанном: "Районы, действительно, серьезно относятся к памяти партизан, и всех их можно рассматривать как претендентов на почетное звание Края партизанской славы".

Отметим, что партизанское движение под Невелем носило массовый характер. А партизанский отряд имени Чкалова, который возник на этой земле, считается одним из первых партизанских объединений на всем Северо-Западе. История этого отряда дала почву для развития партизанского движения.

Сегодня история находит свое продолжение. В Невеле ведется огромная военно-патриотическая работа. Создан один из лучших в области отряд юнармейцев. Ребята помогают благоустраивать воинские захоронения, участвуют в Вахтах памяти и создают проекты, которые представляют на Всероссийских и Международных конкурсах, представляя родной край.

Губернатор Псковской области отметил работу Невельского муниципалитета и решил, что звание "Края партизанской славы" в этом году будет справедливо присвоено этой земле. На военно-патриотические проекты Невель получит грант на 500 тысяч рублей из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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