Псковичи стали свидетелями необычного атмосферного явления
Жители Завеличья вчера стали свидетелями необычного атмосферного явления.
На небе горожане увидели вертикальный световой столб. Со стороны могло показаться, что это обычный свет от прожектора, обращенный в небо. На самом деле это явление имеет природное происхождение.
В Гидрометцентре поясняют, что "световые столбы" образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от заполняющих воздух микроскопических ледяных частичек.
Учитывая, что ночью столбик термометра в Пскове не опускался ниже +12 градусов, что наблюдали вчера жители Пскова не совсем ясно. Возможно, псковская природа поддержала акцию "Лучи победы" проходившую вчера в Пскове в годовщину первого Парада Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU