Псковичи стали свидетелями необычного атмосферного явления

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:42:08+03:00

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Жители Завеличья вчера стали свидетелями необычного атмосферного явления.

На небе горожане увидели вертикальный световой столб. Со стороны могло показаться, что это обычный свет от прожектора, обращенный в небо. На самом деле это явление имеет природное происхождение.

В Гидрометцентре поясняют, что "световые столбы" образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от заполняющих воздух микроскопических ледяных частичек.

Учитывая, что ночью столбик термометра в Пскове не опускался ниже +12 градусов, что наблюдали вчера жители Пскова не совсем ясно. Возможно, псковская природа поддержала акцию "Лучи победы" проходившую вчера в Пскове в годовщину первого Парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU