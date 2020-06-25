2020-06-25T12:42:08+03:00
Общество

Псковичи стали свидетелями необычного атмосферного явления

Анастасия Тарасова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жители Завеличья вчера стали свидетелями необычного атмосферного явления.

На небе горожане увидели вертикальный световой столб. Со стороны могло показаться, что это обычный свет от прожектора, обращенный в небо. На самом деле это явление имеет природное происхождение.

В Гидрометцентре поясняют, что "световые столбы" образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от заполняющих воздух микроскопических ледяных частичек.

Учитывая, что ночью столбик термометра в Пскове не опускался ниже +12 градусов, что наблюдали вчера жители Пскова не совсем ясно. Возможно, псковская природа поддержала акцию "Лучи победы" проходившую вчера в Пскове в годовщину первого Парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичей приглашают поучаствовать в проекте по активному долголетию
На смену рекордной жаре придут дожди: прогноз погоды в Пскове на июль
Псковичи засняли лося, бегающего утром по улицам города
Младшие школьники получат бесплатное горячее питание в новом учебном году
Губернатор Псковской области вместе с семьёй поучаствовал во всероссийском голосовании
Псковичи стали свидетелями необычного атмосферного явления
Невельскому району присвоили звание "Края партизанской славы"
Небольшое ДТП под Псковом объединило 13 человек
Советская актриса сбежала на отдых в Псков вместе с дочкой и отцом
Погода на 25 июня в Пскове: жара не спадет
Скончался преподаватель ПсковГУ
Пскович получил 17 лет за двойное убийство
Где и когда построят новую инфекционную больницу
Пскович получил ожог от борщевика в городе, направляясь за продуктами
МЧС по Псковскому району предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
В городе Пскове проходит акция «Я рисую мелом»
В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек
В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина