Бывшего главу Печорского района оштрафовали за оскорбление полицейских

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:17:30+03:00

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Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за оскорбление полицейских.

Соответствующее решение вынес Печорский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Псковской области.

В середине ноября 2019 года в СМИ появилась видеозапись, на которой Дмитрий на повышенных тонах общается с представителем правоохранительных органов с использованием ненормативной лексики.

Видео стоило ему карьеры. После публикации в сети, полиция начала служебную проверку, следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова за «оскорбление представителя власти». После этого, мужчина сложил с себя полномочия главы района, а после потерял и другие регалии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU