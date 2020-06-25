Бывшего главу Печорского района оштрафовали за оскорбление полицейских
Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за оскорбление полицейских.
Соответствующее решение вынес Печорский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Псковской области.
В середине ноября 2019 года в СМИ появилась видеозапись, на которой Дмитрий на повышенных тонах общается с представителем правоохранительных органов с использованием ненормативной лексики.
Видео стоило ему карьеры. После публикации в сети, полиция начала служебную проверку, следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова за «оскорбление представителя власти». После этого, мужчина сложил с себя полномочия главы района, а после потерял и другие регалии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU