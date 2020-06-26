Спортсмены убрали свалку в лесу Печков

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области, в деревне Печки ориентировщики убрали лес от строительного мусора. Также провели тренировку с тестированием бесконтактной системы контроля прохождения лесной трассы. Об этом рассказали спортсмены.

Они убрали 8 кубометров мусора на восьми километрах трассы.

.

Это мероприятие осуществилось в рамках проекта «К экологической культуре через спорт». А финансирование выделила в виде субсидии администрация Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU