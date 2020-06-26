Рособрнадзор предложил ввести онлайн-обучение в новом учебном году
Полученный во время пандемии COVID-19 опыт не пройдет даром: теперь школьников на время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ будут переводить на дистанционное обучение.
Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.
«Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», — отметил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU