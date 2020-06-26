В Порхове при загадочных обстоятельствах обнаружили труп женщины
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В деревне Полоное Порховского района обнаружено тело женщины у здания пятиэтажного дома. Об этом сообщает газета «Порховский вестник.
Очевидцы рассказали, что женщина зашла к соседке и попросила ключ от крыши. Пояснила, что хотела бы поправить антенну. Через какое-то время жильцы дома услышали странный звук. Вышли - на улице лежит человек.
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На месте работают сотрудники полиции и медики. Причины смерти уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU