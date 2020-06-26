В Пскове началась плановая вакцинация детей и взрослых

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:31:03+03:00

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В Псковской области снова началась плановая вакцинация взрослых и детей, включая иммунизацию по эпидемическим показаниям. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Изменения внес главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в постановление «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях». Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Контролирует исполнение постановления сам Нестерук.

ИСТОЧНИК KP.RU