В Пскове началась плановая вакцинация детей и взрослых
.
Изменить размер текста:
В Псковской области снова началась плановая вакцинация взрослых и детей, включая иммунизацию по эпидемическим показаниям. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Изменения внес главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в постановление «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях». Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
Контролирует исполнение постановления сам Нестерук.
ИСТОЧНИК KP.RU