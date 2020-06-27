2020-06-27T10:17:04+03:00
Общество

Военные приступили к строительству новой больницы в Пскове

Анастасия Тарасова
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Западного военного округа приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров в Псковской области. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

На данный момент в Псков для выполнения отдельных видов работ прибыли военнослужащие из Мурманской области. В Великих Луках будут работать военные из Брянска. В настоящее время к работам приступили около 50 военнослужащих и 30 единиц спецтехники железнодорожного соединения ЗВО.

Каждое подразделение обеспечено нужной техникой - экскаваторами, бульдозерами, автокранами и грузовыми автомобилями-самосвалами "КамАЗ" и "Урал".

«За прошедшие сутки личный состав подразделений произвёл <…> разработку грунта под котлованы объёмом более 6,5 тысяч кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки», — говорится в сообщении военного ведомства

ИСТОЧНИК KP.RU

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