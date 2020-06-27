Какие ограничительные меры сняли в Псковской области

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:29:29+03:00

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В Пскове начинается ряд серьезных ослаблений карантинных мер введенных во время борьбы с коронавирусом. Очередные изменения обсудили вчера на заседании оперштаба под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

По итогам обсуждения приняли следующие решения:

1. Так, с 1 июля открываются фитнес-клубы и спортивные центры, но при условии соблюдения требований Роспортребнадзора и заполнения не более чем на 50% от вместимости;

2. Теперь можно заниматься на свежем воздухе группами до 15 человек. Правда пока без использования уличного спортивного оборудования;

3. Открываются спортивные школы, с обязательным соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. В тренировках на улице и в помещении могут быть задействованы не больше 15 спортсменов и тренеров. Исключение — контактные виды спорта;

4. С 1 июля в Псковской области разрешены посещение музеев и экскурсии для небольших групп. Кроме того, будут открыты территории музеев-заповедников. Опять же, с неукоснительным соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий;

5. Творческим коллективам разрешили репетировать. При этом на улице не должно собираться больше 15 человек, в помещении - не более 10. Обязательно не забывать про соблюдение социальной дистанции;

6. С 1 июля также разрешат работать муниципальным баням, но при условии неполной, 50% загрузки;

6. Парикмахерские и косметические салоны теперь могут работать без ограничения числа посетителей, но по-прежнему по предварительной записи и с соблюдением требований Роспотребнадзора.;

7. Самоизоляция для граждан старше 65 лет с 1 июля носит исключительно рекомендательный характер;

8. С 15 июля планируется разрешить детскии отдых в лагерях в режиме обсерваторов при 50% загрузке и работу санаториев – при справке об отсутствии у сотрудников COVID-19.

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Сохраняется запрет:

1. На проведение массовых спортивных и культурных мероприятий;

2. В ТЦ остаются закрытыми фудкорты, кинотеатры и детские развлекательные центры;

3. Остаются закрытыми для посещения бассейны, солярии, СПА, частные бани;

4. Запрещено использование аттракционов, спортивных снарядов и скамеек в парках.

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ИСТОЧНИК KP.RU