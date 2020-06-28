Пенсионер в Пскове убил свою супругу лопатой
Два дня назад во дворе частного дома в городе Пскове нашли тело 78-летней местной жительницы с множественными ушибленными ранами головы.
По версии следствия, преступление совершил супруг потерпевшей, который накануне вечером в ходе ссоры нанес ей множество ударов лопатой по голове. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте преступления.
В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU