В Великих Луках ищут пропавшую женщину

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести 69-летней Королевой Галины Павловны.

По имеющимся данным, 23 августа минувшего года женщина ушла из дома и не вернулась. В настоящее время о ее местонахождении все еще ничего не известно.

Приметы: женщина худощавого телосложения, на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU