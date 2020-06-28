Как успел прославиться пскович в три годика
Псковский трехлетний Елисей стал фотомоделью для Bjork и Wildberries. Псковское агенство новостей взяло интервью у Матери ребенка.
Мать Маргарита Черенкова ведет Instagram аккаунт для своего малыша, который покорил тысячи подписчиков.
«На фотографиях он просто картинка. Когда после очередной съемки у меня возникает желание все бросить, а потом прилетают эти фотографии, я говорю: «Ну ладно, куда-нибудь еще съездим» - поделилась Маргарита.
Первые фотографии Елисею сделали в год и тогда же фотограф предложила их продавать заказчикам, мать не отказалась. Так и начался звездный путь ребенка.
Как уговорить ребенка позировать, как заинтересовать, сколько ему платят, это и многое другое можно прочитать в интервью на сайте Псковского агентства информации.
ИСТОЧНИК KP.RU