Как успел прославиться пскович в три годика

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:15:21+03:00

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Псковский трехлетний Елисей стал фотомоделью для Bjork и Wildberries. Псковское агенство новостей взяло интервью у Матери ребенка.

Мать Маргарита Черенкова ведет Instagram аккаунт для своего малыша, который покорил тысячи подписчиков.

«На фотографиях он просто картинка. Когда после очередной съемки у меня возникает желание все бросить, а потом прилетают эти фотографии, я говорю: «Ну ладно, куда-нибудь еще съездим» - поделилась Маргарита.

Первые фотографии Елисею сделали в год и тогда же фотограф предложила их продавать заказчикам, мать не отказалась. Так и начался звездный путь ребенка.

Как уговорить ребенка позировать, как заинтересовать, сколько ему платят, это и многое другое можно прочитать в интервью на сайте Псковского агентства информации.

ИСТОЧНИК KP.RU