2020-06-29T10:48:00+03:00
Происшествия

3-летняя девочка пострадала в ДТП на Октябрьском в Великих Луках

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В Великих Луках, 28 июня, произошло ДТП на Октябрьском проспекте в котором пострадала трехлетняя девочка и две девушки.

Авария произошла в 13:20, на проспекте столкнулись две машины. Девушка 23 лет за рулём Лексуса не уступила и врезалась в Рено, где находились девушка 28-лет и трехлетняя девочка.

Ребёнок получил закрытую черпно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Водители на момент аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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