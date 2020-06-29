3-летняя девочка пострадала в ДТП на Октябрьском в Великих Луках
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В Великих Луках, 28 июня, произошло ДТП на Октябрьском проспекте в котором пострадала трехлетняя девочка и две девушки.
Авария произошла в 13:20, на проспекте столкнулись две машины. Девушка 23 лет за рулём Лексуса не уступила и врезалась в Рено, где находились девушка 28-лет и трехлетняя девочка.
Ребёнок получил закрытую черпно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Водители на момент аварии были трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU