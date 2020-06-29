Псковичка с младенцем пожаловалась на несоблюдение тишины дорожными строителями

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:30:31+03:00

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На сайт губернатора Псковской области поступила жалоба от псковички Людмилы Арефьевой на несоблюдение тишишины дорожными строителями в отведённое для этого часы.

Людмила Арефьева проживает на первом этаже улицы Гражданской с грудным ребёнком. А под ее окнами ведутся работы по реконструкции дороги по Яна Фабрициуса. Псковичка пожаловалась на шум, который не прекращается даже в обеденное время с 13:00 до 15:00, прописанном в законе "о тишине".

Женщина обращалась к прорабу строительных работ, но тот оправдался поручением губернатора: «Почему мне говорит прораб ремонта дороги, что вы приказали, несмотря на закон, греметь, шуметь, копать, орать прямо под моими окнами. Это я говорю про время с 13:00 до 15:00, когда мне с 4-месячным младенцем не выйти на улицу», - сообщила псковичка в обращении к губернатору.

На уговоры о планировании времени работы, прораб посоветовал вызвать полицию, что и сделала Людмила 26 июня: «Очень надеюсь, что это не «личные счеты» со мной! Также стоит прожектор, который освещает мне окно, а не яму. Надеюсь на реакцию», - обратила внимание псковичка.

УМВД по Псковской области сообщило, что все заявления граждан учитываются, а нарушителя вписываются штрафы, предусмотренные законом. Согласно закону "о тишине", нарушителям положен штраф от одной до семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU