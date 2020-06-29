2020-06-29T12:35:41+03:00
Происшествия

Сегодня ночью в Стругах-Красных пожар унес жизни матери и сына

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Фото газеты "Струги"Фото газеты "Струги"
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Сегодня ночью в пожаре погибло два человека - сообщила газета «Струги» со ссылкой на главного государственного инспектора Плюсского и Струго-Красненского районов по пожарному надзору подполковник Владимир Егоркин.

Этой ночью на телефон службы 112 поступил звонок о пожаре на улице Береговой в Стругах-Красных. Прибывшие на место пожарные машины обнаружили обширное возгорание.

В результате пожара погибли два человека: "престарелая мать и ее сын, который злоупотреблял алкоголем и не следил за тем, куда и в каком состоянии бросает сигаретные окурки. Человеческая невнимательность и безалаберность всегда приводят к плачевным последствиям" - сообщили в газете "Струги".

По факту гибели и причинам пожара проводится проверка и устанавливается причина возгорания.

Фото газеты "Струги"

Фото газеты "Струги"

ИСТОЧНИК KP.RU

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