Сегодня ночью в Стругах-Красных пожар унес жизни матери и сына
Сегодня ночью в пожаре погибло два человека - сообщила газета «Струги» со ссылкой на главного государственного инспектора Плюсского и Струго-Красненского районов по пожарному надзору подполковник Владимир Егоркин.
Этой ночью на телефон службы 112 поступил звонок о пожаре на улице Береговой в Стругах-Красных. Прибывшие на место пожарные машины обнаружили обширное возгорание.
В результате пожара погибли два человека: "престарелая мать и ее сын, который злоупотреблял алкоголем и не следил за тем, куда и в каком состоянии бросает сигаретные окурки. Человеческая невнимательность и безалаберность всегда приводят к плачевным последствиям" - сообщили в газете "Струги".
По факту гибели и причинам пожара проводится проверка и устанавливается причина возгорания.
Фото газеты "Струги"
ИСТОЧНИК KP.RU