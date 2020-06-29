2020-06-29T13:18:41+03:00
Общество

На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Одну полосу для движения транспорта перекрывают на площади Ленина в Пскове - об этом сообщило сообщество "Убитые дороги Пскова" в социальной сети ВКонтакте.

Реконструкция дорог по Рижскому шоссе затронет и центр Пскова. Движение ограничат по правой полосе по направлению в центр города и от Ольгинского моста до светофора на площади Ленина.

Подрядная организация проведет замену бортового камня к вечеру сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Локнянском районе бобры облюбовали ручей у деревни Лебедево
В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова
На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове
Сегодня ночью в Стругах-Красных пожар унес жизни матери и сына
Более тысячи псковичей отметили на городском пляже
Себежскому району предписали разобраться с 40-летней свалкой
Псковичка с младенцем пожаловалась на несоблюдение тишины дорожными строителями
Женщина ночью ворует поребрик на завеличье: псковичи сняли видео
3-летняя девочка пострадала в ДТП на Октябрьском в Великих Луках
Псковичи поборются за место в компании Microsoft
Пушкинский заповедник снова открывает свои двери для посетителей
Как успел прославиться пскович в три годика
В Псковском районе потушили лесной пожар
Для гостей Псковской области отменили 2-недельный карантин
В Великих Луках ищут пропавшую женщину
Вакцинация от коронавируса показала негативные последствия
Как изменятся правила отдыха в санаториях и на пляжах
В Псковской области пройдет конкурс «Десантный взвод»
Пенсионер в Пскове убил свою супругу лопатой
Псковичей предупреждают о надвигающейся грозе