На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:18:41+03:00

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Одну полосу для движения транспорта перекрывают на площади Ленина в Пскове - об этом сообщило сообщество "Убитые дороги Пскова" в социальной сети ВКонтакте.

Реконструкция дорог по Рижскому шоссе затронет и центр Пскова. Движение ограничат по правой полосе по направлению в центр города и от Ольгинского моста до светофора на площади Ленина.

Подрядная организация проведет замену бортового камня к вечеру сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU