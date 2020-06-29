На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове
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Одну полосу для движения транспорта перекрывают на площади Ленина в Пскове - об этом сообщило сообщество "Убитые дороги Пскова" в социальной сети ВКонтакте.
Реконструкция дорог по Рижскому шоссе затронет и центр Пскова. Движение ограничат по правой полосе по направлению в центр города и от Ольгинского моста до светофора на площади Ленина.
Подрядная организация проведет замену бортового камня к вечеру сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU