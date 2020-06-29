В Локнянском районе бобры облюбовали ручей у деревни Лебедево
Сегодня на ГТРК "Псков" вышел сюжет о семействе бобров, которые облюбовали ручей у деревни Лебедево в Локнянском районе.
"Плоды их работы могут видеть туристы, которые едут по маршруту «Дорогою бобра». Так многие ручьи и канальцы созданы бобрами, чтобы облегчить себе дорогу к хатке или месту кормления. Свои инженерные сооружения животные содержат в чистоте, а ненужные преграждают плотинами" - сообщил корреспондент ГТРК "Псков".
Бобровьи сооружения сделаны очень тщательно и могут даже выдержать вес человека. Так в этом сезоне создаются бобровые ландшафты на территории Локнянского района.
ИСТОЧНИК KP.RU