На Псковскую область идут дожди: прогноз погоды на 30 июня
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По сообщению Гидрометцентра, завтра в Псковской области ожидается небольшой дождь.
Утром и днем столбик термометра будет держаться на отметке 20 градусов, но к вечеру слегка похолодает. В ночь с 30 июня на 1 июля температура опустится до 14 градусов тепла.
Ветер умеренный, от 4 до 16 метров в секунду. Может составить некоторые кратковременные неудобства. Давление будет держаться в районе 746 миллиметров ртутного столба.
Температура воды будет куда теплее воздуха - до 25 градусов, только поплавать из-за непогоды не удастся.
ИСТОЧНИК KP.RU