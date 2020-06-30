Пскову необходимо стать "точкой притяжения": Сергей Степашин посоветовал региону расширять внутренний туризм

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:25:58+03:00

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Вчера в Псковскую область прибыл Сергей Степашин - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО "Возрождение объектов культурного наследия". На совещании администрации региона, 30 июня, он предложил расширять географию внутреннего туризма и вовлекать в поток Остров, Пушкинские Горы и Печоры.

"Внутренний туризм - это серьезная помощь для бюджета Псковской области" - сообщил Степашин.

Спикер рассказал, что прибыл в Псков по нескольким причинам, одна из них - контроль возрождения культурных ценностей. В этом ему помогают администрация президента и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По словам Степашина, Пскову необходимо стать "точкой притяжения", для этого необходимо держать на контроле ход модернизации некоторых объектов в регионе, в том числе, Печерского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU