Пскову необходимо стать "точкой притяжения": Сергей Степашин посоветовал региону расширять внутренний туризм
Вчера в Псковскую область прибыл Сергей Степашин - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО "Возрождение объектов культурного наследия". На совещании администрации региона, 30 июня, он предложил расширять географию внутреннего туризма и вовлекать в поток Остров, Пушкинские Горы и Печоры.
"Внутренний туризм - это серьезная помощь для бюджета Псковской области" - сообщил Степашин.
Спикер рассказал, что прибыл в Псков по нескольким причинам, одна из них - контроль возрождения культурных ценностей. В этом ему помогают администрация президента и митрополит Псковский и Порховский Тихон.
По словам Степашина, Пскову необходимо стать "точкой притяжения", для этого необходимо держать на контроле ход модернизации некоторых объектов в регионе, в том числе, Печерского монастыря.
ИСТОЧНИК KP.RU