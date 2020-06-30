Избиение сотрудника полиции псковичу обернулось в 25 тысяч рублей
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В декабре прошлого года полицейские остановили автомобиль, водитель которого был заподозрен в алкогольном опьянении. На предложение пройти освидетельствование, водитель ответил отказом и попытался скрыться. В ходе задержания, мужчина толкнул сотрудника в грудь и несколько раз ударил ногой в область левого бедра.
Теперь 30-летнему жителю Пскова грозит наказание. Как сообщило ПАИ со ссылкой на прокуратуру города Пскова, пскович был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и оплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU