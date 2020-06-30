2020-06-30T13:39:30+03:00
Общество

Избиение сотрудника полиции псковичу обернулось в 25 тысяч рублей

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В декабре прошлого года полицейские остановили автомобиль, водитель которого был заподозрен в алкогольном опьянении. На предложение пройти освидетельствование, водитель ответил отказом и попытался скрыться. В ходе задержания, мужчина толкнул сотрудника в грудь и несколько раз ударил ногой в область левого бедра.

Теперь 30-летнему жителю Пскова грозит наказание. Как сообщило ПАИ со ссылкой на прокуратуру города Пскова, пскович был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и оплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковскую "Таблетку" превратят в театр
Избиение сотрудника полиции псковичу обернулось в 25 тысяч рублей
Когда начнется учебный год для псковичей в этом году
Программа для переселенцев 2025 года в Псковской области может быть выполнена досрочно
Пскову необходимо стать "точкой притяжения": Сергей Степашин посоветовал региону расширять внутренний туризм
На Псковскую область идут дожди: прогноз погоды на 30 июня
У псковича отобрали машину за долги в 2 миллиона рублей
Псковичей и гостей города приглашают на открытие башен Псковского кремля
В Локнянском районе бобры облюбовали ручей у деревни Лебедево
В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова
На ремонт закроют одну из полос на площади Ленина в Пскове
Сегодня ночью в Стругах-Красных пожар унес жизни матери и сына
Более тысячи псковичей отметили на городском пляже
Себежскому району предписали разобраться с 40-летней свалкой
Псковичка с младенцем пожаловалась на несоблюдение тишины дорожными строителями
Женщина ночью ворует поребрик на завеличье: псковичи сняли видео
3-летняя девочка пострадала в ДТП на Октябрьском в Великих Луках
Псковичи поборются за место в компании Microsoft
Пушкинский заповедник снова открывает свои двери для посетителей
Как успел прославиться пскович в три годика
В Псковском районе потушили лесной пожар
Для гостей Псковской области отменили 2-недельный карантин
В Великих Луках ищут пропавшую женщину
Вакцинация от коронавируса показала негативные последствия
Как изменятся правила отдыха в санаториях и на пляжах
В Псковской области пройдет конкурс «Десантный взвод»
Пенсионер в Пскове убил свою супругу лопатой
Псковичей предупреждают о надвигающейся грозе