Избиение сотрудника полиции псковичу обернулось в 25 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:39:30+03:00

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В декабре прошлого года полицейские остановили автомобиль, водитель которого был заподозрен в алкогольном опьянении. На предложение пройти освидетельствование, водитель ответил отказом и попытался скрыться. В ходе задержания, мужчина толкнул сотрудника в грудь и несколько раз ударил ногой в область левого бедра.

Теперь 30-летнему жителю Пскова грозит наказание. Как сообщило ПАИ со ссылкой на прокуратуру города Пскова, пскович был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и оплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU