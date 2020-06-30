Признаться в любви своим близким и поздравить с Днем семьи может каждый пскович

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийское интернет-событие объединит желающих публично признаться в чувствах к своим родным и близким в проекте «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ».

Поучаствовать может каждый с 1 по 9 июля. В праздник в честь Дня святых Петра и Февроньи Муромских можно рассказать о своей любви к супругам, детям, родителям, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам.

Для этого необходимо зайти на сайт и активировать форму «Написать признание». Каждый участник получит именной сертификат, который провозгласит его дом «Домом семьи, любви и верности».

ИСТОЧНИК KP.RU