Игорь Сопов рассказал, как начался главный день голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T08:54:02+03:00

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День для избирательной комиссии начался очень рано, на работу прибыли в 7 утра", - сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на кратком брифинге утром 1 июля.

Все 615 участков в Псковской области открылись сегодня 8:00 утра.

Точное количество избирателей на сегодняшний день - 525 183 человека.

На избирательных участках работают 85 КОИБов, 43 участка в Пскове оснащены видеонаблюдением. Игорь Сопов отметил, что все записи, сделанные в УИКах будут храниться в течение полугода

ИСТОЧНИК KP.RU