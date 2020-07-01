В Псковской области начались повторные выплаты семьям с детьми до 16 лет

1 Июль 2020 2020-07-01T09:18:11+03:00

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В Псковской области первые семьи начали получать повторные выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Средства автоматически поступят на счет тем, кто подавал заявку на первую волну выплат. Помимо этого, единоразово получат средства также те, кто обращался за детским пособием в 5 тысяч для детей до 3 лет, начиная с апреля.

Кроме этого, средства могут получить семьи с детьми, которые еще не успели оформить заявление. В этом случае им придется сделать процедуру с нуля. Но выплаты на их счет поступят с первой и второй волны одновременно.

Подать заявление можно в электронном виде, заполнив соответствующую форму на сайте Госуслуг или обратиться в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Срок обращения разрешен до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU