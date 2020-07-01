Экс-мэра назвали самым дисциплинированным человеком в Пскове

1 Июль 2020 2020-07-01T10:46:00+03:00

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Александр Прокопьев стал самым первым участником заключительного дня голосования в Пскове, прибыв к избирательному участку 48, который находится в здании 26 школы ППК, к его открытию.

Его ответственности можно позавидовать. "Дисциплинированный человек" - прокомментировали в Telegram-канале ПАИ.

Сегодня в Пскове стартовал основной, заключительный день голосования. По данным на 8:30, количество избирателей составляет 525 183 человека.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук рассказал об эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/788026" frameborder="0"></iframe> Первый проголосовавший в Пскове 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU