Экс-мэра назвали самым дисциплинированным человеком в Пскове
Александр Прокопьев стал самым первым участником заключительного дня голосования в Пскове, прибыв к избирательному участку 48, который находится в здании 26 школы ППК, к его открытию.
Его ответственности можно позавидовать. "Дисциплинированный человек" - прокомментировали в Telegram-канале ПАИ.
Сегодня в Пскове стартовал основной, заключительный день голосования. По данным на 8:30, количество избирателей составляет 525 183 человека.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук рассказал об эпидемиологической безопасности на избирательных участках.
Первый проголосовавший в Пскове 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU