2020-07-01T11:33:04+03:00
Общество

Сергей Ковальчук сообщил о данных явки на 10 утра

Анастасия Тарасова
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По данным на 10 часов утра явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 46,68% , сообщил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук. На данный момент из 525 320 зарегистрированных избирателей в голосовании приняли участие уже 234 724 человека.

Глава города Пскова Елена Полонская отметила, что люди идут на голосование очень активно. "Созданы максимальные условия для безопасности избирателей", - подчеркнула она.

Сегодня в Пскове последний день голосования по поправкам в Конституцию. По Псковской области работают 615 избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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