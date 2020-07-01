На 12 часов избирательные участки Псковской области посетило 47,11% человек

1 Июль 2020 2020-07-01T12:50:14+03:00

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Свежие данные по явке на избирательные участки были озвучены в 12:30 в региональном информационном пресс-центре. На 12 часов 47,11% избирателей оставили свои голоса в бланках.

Секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отчитался о явке избирателей на 12 часов. Количество участников, включенных в список, составило 525 317 человек. В настоящее время проголосовало 247 484 человека, что составляет 47,11% от участников голосования.

Участковая комиссия работает профессионально и грамотно, на участках присутствует 2700 наблюдателей, что помогает избежать грубых нарушений в ходе голосования. "Участие такой большой армии наблюдателей вместе с работой участковых комиссий обеспечивают слаженную работу" - сообщил Сергей Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU