2020-07-01T15:36:48+03:00
Общество

Явка на общероссийском голосовании в Псковской области превысила 50%

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Фото: Дарья ХВАТКОВАФото: Дарья ХВАТКОВА
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По данным на 15:00 1 июля в Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 264 тысячи 596 человек - 50,35% от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Голосование в Пскове началось ещё 25 июня и будет продолжаться до 20:00 1 июля на 615 избирательных участках. В списки избирателей в Псковской области внесены 525 тысяч 502 человека.

За соблюдением всех норм на общероссийском голосовании следят 2 тысячи 700 общественных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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