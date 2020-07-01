Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци

1 Июль 2020 2020-07-02T00:05:23+03:00

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В Псковской области стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Большинство жителей Псковской области проголосовало "за" изменения.

Согласно данным подсчётом избирательной комиссии, согласившихся с поправками оказалось 79,26% жителей Псковской области. Против было 20,74% проголосовавших.

"По сути, каждый второй избиратель Псковской области пришёл заявить о своей позиции" - сообщил губернатор Псковской области на свой странице в Instagram.

Всего, по итогам ЦИК, в России было обработано 61% протоколов: 77,02% проголосовавших россиян поддержали поправки, 22,15% оказались против.

Всего избирательные участки посетило 65% россиян. "Это был исторический момент, который обязательно войдёт в учебники истории" - заключил Михаил Ведерников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/788198" frameborder="0"></iframe> Подсчёт голосов Псков.

ИСТОЧНИК KP.RU