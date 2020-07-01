Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци
В Псковской области стали известны результаты голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Большинство жителей Псковской области проголосовало "за" изменения.
Согласно данным подсчётом избирательной комиссии, согласившихся с поправками оказалось 79,26% жителей Псковской области. Против было 20,74% проголосовавших.
"По сути, каждый второй избиратель Псковской области пришёл заявить о своей позиции" - сообщил губернатор Псковской области на свой странице в Instagram.
Всего, по итогам ЦИК, в России было обработано 61% протоколов: 77,02% проголосовавших россиян поддержали поправки, 22,15% оказались против.
Всего избирательные участки посетило 65% россиян. "Это был исторический момент, который обязательно войдёт в учебники истории" - заключил Михаил Ведерников.
Подсчёт голосов Псков.
ИСТОЧНИК KP.RU