Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего
Согласно данным Избирательной комиссии Псковской области больше всего поддержавших поправки - в Усвятском районе. За поправки высказалось 90,58%, против - 9,28%.
Вчера в 20:00 закончился общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.
В Псковской области в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняло участие более 56% псковичей.
За поправки в Псковской области проголосовало 78,74% участников голосования или 227 тысяч жителей региона. Против принятия поправок проголосовали 20,54% участников всероссийского голосования, или немногим более 59 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU