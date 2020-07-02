2020-07-02T10:14:20+03:00
Общество

Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего

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Согласно данным Избирательной комиссии Псковской области больше всего поддержавших поправки - в Усвятском районе. За поправки высказалось 90,58%, против - 9,28%.

Вчера в 20:00 закончился общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

В Псковской области в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняло участие более 56% псковичей.

За поправки в Псковской области проголосовало 78,74% участников голосования или 227 тысяч жителей региона. Против принятия поправок проголосовали 20,54% участников всероссийского голосования, или немногим более 59 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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