Пьяная автоледи сбила пешехода на улице Труда в Пскове

3 Июль 2020 2020-07-03T11:22:02+03:00

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Пьяная 39-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota вчера ночью совершила наезд на 26-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

ДТП произошло у дома №49 по улице Труда в Пскове

По словам женщины, мужчина начал на нее нападать, чем напугал ее. В результате она нажала на педаль газа и наехала на мужчину.

Фото: ПАИ

От удара пострадавший получил серьезную травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ПАИ

Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили, что все участники дорожно-транспортного происшествия находились в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU