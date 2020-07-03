Пьяная автоледи сбила пешехода на улице Труда в Пскове
Пьяная 39-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota вчера ночью совершила наезд на 26-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
ДТП произошло у дома №49 по улице Труда в Пскове
По словам женщины, мужчина начал на нее нападать, чем напугал ее. В результате она нажала на педаль газа и наехала на мужчину.
Фото: ПАИ
От удара пострадавший получил серьезную травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Фото: ПАИ
Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили, что все участники дорожно-транспортного происшествия находились в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU