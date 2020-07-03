2020-07-03T11:22:02+03:00
Происшествия

Пьяная автоледи сбила пешехода на улице Труда в Пскове

Поделиться:
Фото: ПАИФото: ПАИ
Изменить размер текста:

Пьяная 39-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota вчера ночью совершила наезд на 26-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

ДТП произошло у дома №49 по улице Труда в Пскове

По словам женщины, мужчина начал на нее нападать, чем напугал ее. В результате она нажала на педаль газа и наехала на мужчину.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

От удара пострадавший получил серьезную травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Прибывшие на место ДТП полицейские обнаружили, что все участники дорожно-транспортного происшествия находились в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре мины обнаружили в Невельском районе
На автомобили многодетных семей предложили распространить новые льготы
Отец и сын оборудовали в Псковской области нарколабораторию
Пьяная автоледи сбила пешехода на улице Труда в Пскове
В Псковской области от коронавируса умерли еще два человека
В Минобрнауки рассказали, как студенты вузов начнут учебный год
Новые детали строительства инфекционной больницы в Псковской области
Дождь и жара ожидают Псковскую область 3 июля
Пскович получил штраф за ложную информацию о Covid-19
Псковский музей-заповедник потерял 6 млн рублей из-за COVID-19
Владыка поздравил митрополита Тихона с днем рождения
Избирательная комиссия утвердила итоги голосования в Псковской области
Откроют ли в Пскове третий «Макдональдс» и второй «Бургер Кинг»
В День города псковский театр драмы даст бесплатный спектакль
В Псковской области мужчина выплатит 100 тысяч рублей за алкоголь
Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи
Псковский театр драмы пополнился новыми артистами
Житель Порховского района пытался убить супруга любовницы
В Пскове появился новый участок дороги с односторонним движением
Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области
Дожди и грозы ожидают псковичей 2 июля
Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области
Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци
Проголосовать безопасней, чем сходить в магазин: о голосовании по поправкам в Конституцию
Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове
В Пскове завершено голосование по поправкам в Конституцию