Отец и сын оборудовали в Псковской области нарколабораторию

3 Июль 2020 2020-07-03T11:43:08+03:00

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В Псковской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по производству синтетического кокаина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарколабораторию оборудовали дома отец и сын. Из нее было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления наркотиков и кокаин.

Наркотические вещества поставляли из лаборатории в другие страны.

Отмечается, что возможности лаборатории, в случае выхода ее на полную мощность, позволяют производить более 20 килограммов наркотика в неделю.

"При этом подозреваемые использовали методики синтезирования кокаина, основанные на запатентованном в СССР в 1936 году способе получения эфиров тропинонкарбоновой кислоты", - уточнила Ирина Волк.

Следственным отделом МО МВД России «Струго-Красненский» возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Обвиняемых заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU