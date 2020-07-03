Псковские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-03T14:03:25+03:00

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Сегодня в Пскове выпускники приступают к сдаче ЕГЭ.

В Псковской области ЕГЭ в этом году сдадут более 2 тысяч выпускников. В регионе будет работать 35 пунктов для проведения испытаний.

Количество аудиторий для проведения экзамена увеличено до 339. Сделано это для того, чтобы избежать скопления людей. В аудиториях будет находиться не более 9 человек В

Выпускников рассадят с соблюдением дистанции, будет проводиться дезинфекция помещений до и после экзамена.

Государственные экзамены в этом году сдают только школьники, поступающим в высшие учебные заведения. Для выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются.

В Минобрнауки рассказали, как студенты вузов начнут учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU