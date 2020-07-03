2020-07-03T15:19:51+03:00
Общество

В Псковской области планируют снять ограничения на прогулки детей

Анастасия Тарасова
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшее время планируется снять ограничения на время прогулок несовершеннолетних. Об этом заявил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Одновременно с этим он отметил, что использование детских площадок, скамеек и спортивных сооружений будет по-прежнему под запретом. Сигнальные ленты рекомендовано в муниципальных образованиях пока не снимать.

На оперштабе сообщили, что детские лагеря и санатории откроются в Псковской области 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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