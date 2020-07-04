2020-07-04T13:56:22+03:00
Происшествия

В Дедовичском районе сбили 14-летнего подростка

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Фото: УМВД России по Псковской областиФото: УМВД России по Псковской области
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Вчера около 13:25 на 3-м километре дороги "Дедовичи - Дно" в Дедовичском районе 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, житель Великого Новгорода, сбил 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Фото: УМВД России по Псковской области

От удара подросток получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

В УМВД отметили, что водитель в момент ДТП был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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