В Дедовичском районе сбили 14-летнего подростка
Фото: УМВД России по Псковской области
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Вчера около 13:25 на 3-м километре дороги "Дедовичи - Дно" в Дедовичском районе 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, житель Великого Новгорода, сбил 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Фото: УМВД России по Псковской области
От удара подросток получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
В УМВД отметили, что водитель в момент ДТП был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU